Thierry Brinkman en Jeroen Delmée over nieuwe hockeygeneratie: ‘Temporiseren bestaat niet’

Podcast De Pacer | Hoe bereid je een marathon op een goede manier voor?

Met nog zo’n drie maanden te gaan tot april maken we een aflevering voor de massa. Voor de debutanten, de recreanten, de grote groep lopers die tussen de 3 en de 5 uur wil finishen. We proberen zoveel mogelijk houvast te geven: van het schetsen van een overzichtelijk schema tot de antwoorden op de vele vragen over drinken en gelletjes en een realistische eindtijd.

18 januari