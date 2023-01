Thierry Brinkman zet hockeyers op juiste spoor tegen Nieuw-Zeeland

LeBron James als tweede basketbal­ler door magische grens van 38.000 punten

LeBron James heeft als tweede basketballer de grens van 38.000 punten in de NBA doorbroken. De 38-jarige Amerikaanse superster van Los Angeles Lakers deed dat in de nipt verloren thuiswedstrijd tegen Philadelphia 76ers (112-113). James is op weg om over enkele weken Kareem Abdul-Jabbar af te lossen als topscorer aller tijden van de NBA.

11:30