Thomsen heeft zo haar twijfels over vorm Oranje

De Deense coach somt op: ,,Nycke Groot is net terug van een blessure en heeft nog weinig gespeeld. Estavana Polman heeft thuis een baby van vijf maanden. Ze heeft hard getraind en is op de weg terug, maar het is afwachten of ze er ook al weer staat op zo’n groot toernooi. Laura van der Heijden krijgt inmiddels wel meer speeltijd bij haar Hongaarse club, maar dat was aan het begin van het seizoen niet het geval. Kortom, ik moet nog bezien of ze al de juiste vorm hebben.’’



Het wegvallen van de zwangere Maura Visser noemt Thomsen ook een gemis, maar ze rekent erop dat Lynn Knippenborg de rol in de opbouw overneemt. ,,De voorbereiding is wel heel goed geweest; ik heb in de oefenstage met opzet veel speelsters laten meedoen, omdat er jong talent moet doorstromen. Ook was het goed om verschillende speelwijzen uit te proberen.’’