Tien oud-triatleten doen hun verhaal over psychische en fysieke mishandeling

Yvette Broch zegt af voor Nederlands handbal­team: ‘Ik had haar er graag bij gehad’

5 oktober Het ziet ernaar uit dat handbalster Yvette Broch niet meer voor het Nederlands team zal uitkomen. De 30-jarige cirkelspeelster heeft zich in ieder geval niet beschikbaar gesteld voor het WK in december in Spanje. Dat zei interim-bondscoach Monique Tijsterman in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus.