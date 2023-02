Tiger Woods duwt tampon in hand van tegenstander

Mike Foppen verbetert Nederlands record op 5000 meter in Boston

Atleet Mike Foppen heeft in Boston het Nederlands indoorrecord op de 5000 meter aangescherpt. De 26-jarige Gelderlander finishte op een indoorbaan in de Amerikaanse stad in 13.11,60. Daarmee dook Foppen ruim onder de tijd van Rob de Brouwer uit 1985.