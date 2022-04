Tiger Woods klaar voor rentree na zwaar auto-ongeluk: ‘Was zeer onwaarschijnlijk dat ik hier zou spelen’

MastersTiger Woods is van plan over enkele dagen mee te doen aan het prestigieuze toernooi The Masters. De 46-jarige golflegende wist het toernooi liefst vijf keer te winnen.

Woods maakt op de Augusta National Golf Club ruim dertien maanden na een zwaar auto-ongeluk zijn rentree. ,,Zoals het er nu voor staat, ga ik spelen”, zei hij op een persconferentie.

De afgelopen dagen namen de geruchten over een terugkeer van Woods al toe. Hij werd vorige week al gesignaleerd op de baan en trainde er begin deze week onder grote publieke belangstelling.

De voormalige nummer 1 van de wereld meldde zondag op Twitter dat hij op weg was naar Augusta om daar te gaan trainen. ,,Het wordt een beslissing op het laatste moment of ik ga meedoen”, aldus Woods, die een dag later negen holes afwerkte. Honderden toeschouwers keken langs de baan toe. Naar verluidt had Woods zondag ook al een trainingsrondje langs negen holes gemaakt.

Woods zei twee dagen voor de start dat hij denkt mee te kunnen doen voor zijn zesde titel. ,,Ik kan de bal gewoon goed raken. Golftechnisch maak ik me geen zorgen, lopen zal het lastigst worden.” Na een auto-ongeluk in februari 2021 lag Woods weken in het ziekenhuis en was hij maandenlang niet in staat te lopen door zware verwondingen, met name aan zijn rechterbeen. ,,Het was een moeilijke weg hiernaartoe. Het was zeer onwaarschijnlijk dat ik hier deze week zou spelen.”

Voor Woods zou het zijn 24ste deelname zijn. Al 25 jaar geleden wist hij het toernooi voor het eerst te winnen. Ook in 2001, 2002, 2005 en 2019 was hij de beste. Zijn zege van drie jaar geleden wordt beschouwd als een van de grootste momenten in de historie van de golfsport, omdat Woods jarenlang geen major had gewonnen en onder meer hinder ondervond van een slepende rugblessure.

De Amerikaan kwam in november 2020 voor het laatst in actie, op de vanwege het coronavirus uitgestelde Masters. Als titelverdediger eindigde hij op de 38ste plaats. De Masters beginnen donderdag en de beslissing valt zondag.