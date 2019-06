Tiger Woods voelt pijn van NBA-ster Durant

,,Het was triest om te zien'', zei Woods tijdens een persconferentie aan de vooravond van de US Open. ,,Als atleten hebben we bijna allemaal zo'n moment meegemaakt, dat je weet dat het helemaal mis is. Je ziet het ook aan zijn gezicht.”

Durant maakte in het vijfde duel met Toronto, gewonnen door de Warriors, zijn rentree na een ernstige kuitblessure. Zijn optreden was veelbelovend met al snel drie driepunters maar aan het begin van het tweede kwart moest Durant ondersteund door ploeggenoten naar de kant met mogelijk een achillespeesblessure. Over de ernst is nog geen duidelijkheid.

Vooral het beeld van Durant die met een van pijn vertrokken gezicht op de grond lag, raakte Woods. ,,Ik heb het ook gevoeld, aan mijn achillespees en later aan mijn rug. Ik weet wat het is. Ik ken de pijn en niemand die je kan helpen. Dat is nog het ergste.''



Woods liep bij de Masters in 2011 een blessure op aan de achillespees van zijn linkervoet. ''Als hij pech heeft is hij er een half jaar uit. Als atleten is het ons werk het lichaam iets te laten doen wat eigenlijk niet kan. En dat beter dan iemand op dezelfde tijd. Soms gaat dat mis, zoals bij Kevin.”