Tijdstraf van 10 minuten voor Sainz in Dakar

Droom komt uit voor racetalent uit Veghel

15 januari Zeven jaar had Kay van Berlo er naar uitgekeken en begin januari was het dan eindelijk zo ver. In Dubai maakte de 17-jarige coureur uit Veghel zijn debuut in de autosport. En hoe. Met het Engelse team Speedworks Motorsports veroverde hij de eerste plek in de LMP3-klasse.