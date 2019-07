Tilburger Van Gorp staat voor unicum op WK breakdance

Bij de twee vorige WK's (Parijs in 2014 en Amsterdam in 2017) was Van Gorp ook al de beste van de wereld. Flikt hij dit kunstje weer, dan is hij de eerste breakdancer ter wereld die de wereldtitel voor de derde keer pakt. In totaal komen zestien breakdancers in actie tijdens de World Final, die op 9 november in Mumbai wordt gehouden.