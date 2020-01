Timmer in dienst van talent op Jeugd Spelen: ‘Dit smaakt naar meer’

Motorcou­reur Edwin Straver kan zichzelf wel voor zijn kop slaan

15:30 Met de vijfentwintigste plaats in de door een hevige zandstorm ingekorte tiende etappe van de Dakar Rally kon Edwin Straver woensdag eigenlijk best tevreden zijn. Maar toch had de motorcoureur uit het Brabantse Rijswijk (Land van Altena) een beetje de pe in.