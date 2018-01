Titelverdediger krijgt pak slaag in NBA

Trappers krijgt dinsdag IceFighters Leipzig op bezoek

30 januari Over winst of verlies hoeven de ijshockeyers van Tilburg Trappers zich nauwelijks nog zorgen te maken, nu de naaste achtervolger zelfs met een verrekijker nog amper waarneembaar is. Bovendien komt dinsdagavond met IceFighters Leipzig een ploeg naar Tilburg waar het beste al een tijdje vanaf is.