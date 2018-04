Titelverdedigers Brouwer en Meeuwsen onderuit

Vick Versteij­nen haalt in de duinen iedereen in

20 april Na een paar moeilijke dagen was Vick Versteijnen zover teruggeworpen dat hij in de achterhoede moest beginnen aan de zesde etappe van de Morocco Desert Challenge. Hij sloot de rit van 308 kilometer van Merzouga naar Boudnib af als zesde, een klein uurtje achter Martin van den Brink die de etappe won en Ales Loprais die aan de leiding gaat in het truckklassement.