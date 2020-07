Toch streep door KLM Open

Update Na­scar-cou­reur Wallace tegen Trump: ‘Liefde wint van haat!’

9:58 Darrell ‘Bubba’ Wallace heeft met een bescheiden tweet gereageerd op de reactie van Donald Trump, die hem opriep excuses te maken. De NASCAR-coureur meldde dat liefde het altijd wint van haat. Trump had zich op Twitter afgevraagd of Wallace zijn verontschuldigingen al had aangeboden aan alle Nascar-coureurs en -vertegenwoordigers, nadat was gebleken dat er géén strop in zijn pitbox hing.