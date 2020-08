Toeschouwers weer welkom in MotoGP bij races in Italië

Update Kromowidjo­jo oppermach­tig in Hengelo tegen ‘stroperige’Heemskerk

12 augustus Ranomi Kromowidjojo heeft bij de Hengelo Long Course Challenge de 100 meter vrije slag gewonnen in 54,05. Ze was daarmee 0,53 sneller dan Femke Heemskerk. Marrit Steenbergen finishte in 54,99 als derde.