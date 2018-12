Tokio 2020: vroege start marathon uit vrees voor hitte

Zwemtop went al aan prikkels in de ochtend

10:25 De WK zwemmen kortebaan in China vormen volgende week het sluitstuk van 2018. Ondertussen krijgt de olympische voorbereiding van de Nederlandse zwemmers steeds meer gestalte. In 2019 worden de finales van de Swim Cup in Den Haag in de ochtenduren gehouden; naar olympisch voorbeeld.