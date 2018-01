Tom Brady (40) peinst er niet over om te stoppen

,,Natuurlijk, er kan van alles gebeuren, maar ik wil blijven spelen zolang ik dit hoge niveau kan vasthouden'', zei de absolute vedette van New England Patriots in aanloop naar de finale van de NFL, komende zondag in Minneapolis tegen Philadelphia Eagles.



,,Ik wil geen last zijn voor het team, maar ik zie op dit moment geen beletsels om door te gaan. Ik slaag er nog steeds in met overgave mezelf het hele jaar goed te verzorgen'', aldus Brady, die de Super Bowl al vijf keer wist te winnen. De laatste was vorig jaar, toen de Patriots tegen Atlanta Falcons een bijna onmogelijke inhaalrace tot een goed einde brachten. Brady en consorten bogen een achterstand van 28-3 om in een overwinning van 34-28.