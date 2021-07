Tom Hanks kondigt nieuwe, niet kwetsende naam van Cleveland Indians aan

Herlings mist Grand Prix van Tsjechië vanwege schouder­breuk

14:54 Jeffrey Herlings zal dit weekend niet deelnemen aan de Grand Prix van Tsjechië, de vijfde ronde van het MXGP-wereldkampioenschap 2021. De Nederlander heeft volgens zijn team KTM te veel last van een breuk in zijn schouder na het bizarre incident vorige week tijdens de Nederlandse GP in Oss. Daar landde een concurrent tijdens een sprong met zijn motor op de schouder van Herlings.