Tony van Diepen grijpt naast finaleplek, record Dafne Schippers uit de boeken gelopen

WK atletiekTony van Diepen heeft zich op de WK atletiek in de Amerikaanse plaats Eugene niet kunnen plaatsen voor de finale. De 26-jarige atleet uit Heerhugowaard werd in zijn serie van de halve finales zesde en die klassering was onvoldoende. Hij klokte 1.46,70. De Keniaanse olympisch kampioen Emmanuel Kipkurui Korir won de heat in 1.45,38.

Van Diepen wilde in stadion Hayward Field graag bewijzen dat hij op de 800 meter tot de wereldtop behoort. Op de 400 meter bulkt hij van de medailles, maar op de dubbele afstand staat hij nog droog. Het was hem voor het eerst gelukt om de series door te komen, maar de halve finales bleken het eindstation. Hij kwam in de laatste ronde wel goed in positie voor het laatste rechte stuk naar de finish, maar kwam tekort om bij de eerste twee te eindigen, die zich rechtstreeks voor de finale plaatsten.



,,Dit was een beetje de ongelukkigste manier van racen voor mij. Er waren te veel tempowisselingen en daar ben ik nog niet klaar voor”, zei Van Diepen kort na zijn race. ,,Ik heb een constant tempo nodig waarop ik mijn snelheid kan gebruiken, want dan kan ik acht van de tien races winnen, maar dit is dan net een van die races dat ik het niet kan. Op zich kwam ik in de juiste positie uit de bocht en zette de eindsprint goed op, maar ik voelde al snel zware benen. Ik probeerde er nog doorheen te lopen, want je moet op zo’n moment niet naar je gevoel luisteren, maar het was echt op.”

Quote Ik leer van deze race Tony van Diepen

Toch was Van Diepen tevreden. ,,Ik heb het beter dan ooit gedaan op de 800 meter. Op de vorige toernooien hoorde ik er nog niet tussen en was ik nergens, maar hier heb ik de halve finales bereikt. Dat is een stap verder. Ik leer van deze race, bijvoorbeeld dat ik nog moet werken aan mijn duurvermogen. Ik ben waarschijnlijk de snelste van allemaal, maar mis nog inhoud.”

Hij verlegt nu de aandacht naar de 4x400 meter estafette, waarop hij met de Nederlandse ploeg de afgelopen jaren al de nodige prijzen binnensleepte. Hij won olympisch zilver in Tokio en dit voorjaar brons op de WK indoor in Belgrado. In Eugene liep Van Diepen op de openingsdag van de WK samen met Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Femke Bol naar het zilver op de 4x400 meter gemengd. ,,Ik heb de puzzel voor de bondscoach wat makkelijker gemaakt, want nu ik niet de finale van de 800 heb gehaald, hoeft hij mij niet te sparen voor de series.”

Schippers raakt record kwijt

Dafne Schippers is haar kampioenschapsrecord op de 200 meter kwijtgeraakt. De Jamaicaanse Shericka Jackson won de WK-finale in stadion Hayward Field in 21,45, de tweede tijd ooit gelopen. Jackson verbeterde daarmee de 21,63 waarmee Schippers op de WK van 2015 in Beijing haar eerste wereldtitel op de 200 meter veroverde. De nieuwe wereldkampioene bleef 11 honderdsten boven het wereldrecord van 21,34 dat Florence Griffith-Joyner in 1988 vestigde.

Shelly-Ann Fraser-Pryce spurtte naar het zilver in 21,81. Het was al haar dertiende WK-medaille. Eerder op het toernooi won ze voor de vijfde keer de wereldtitel op de 100 meter. De Britse Dina Asher-Smith rende naar het brons in 22,02.

Volledig scherm Shericka Jackson. © AFP

Jackson liep dit jaar al eens 21,55 en ze maakte haar favorietenstatus waar. Ze is de eerste vrouw die WK-medailles heeft gewonnen op de drie sprintafstanden. Jackson won al eens twee keer brons op de 400 meter en één keer zilver op de 100 meter.

“Ik ben nu de snelste vrouw van de wereld, heb het nationale record en het kampioenschapsrecord. Ik mag niet klagen”, zei Jackson. “Ik wist dat Shelly-Ann heel snel in de bocht is, dus ik moest de bocht zo hard mogelijk lopen om goud te halen.”

Volledig scherm Noah Lyles. © ANP / EPA

Lyles wint 200 meter in razendsnelle tijd

Bij de mannen prolongeerde de Amerikaan Noah Lyles zijn wereldtitel op de 200 meter. Ook hij liep razendsnel naar het goud in 19,31 seconden. Hij is daarmee de derde snelste sprinter ooit op de 200 meter. Alleen wereldrecordhouder Usain Bolt (19,19) en Yohan Blake (19,26), beide uit Jamaica, waren ooit sneller.

Ook zilver en brons gingen naar sprinters uit het gastland Amerika. Kenneth Bednarek eindigde als tweede in 19,77 en Erriyon Knighton finishte als derde in 19,80.

“Dit is de dag waarop ik heb gedaan waar ik altijd van heb gedroomd”, zei Lyles, die het Amerikaans record nu in handen heeft. Hij is 1 honderdste sneller dan de 19,32 van viervoudig wereldrecordhouder Michael Johnson, wiens record stond vanaf 1996.

