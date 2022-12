Toon Gerbrands en Joop Alberda vinden dat coach vogelvrij is verklaard: ‘Er dreigen wildwest-taferelen’

Anky van Grunsven rouwt om overlijden van haar beroemde paard Salinero: ‘Mijn hart is gebroken’

Op 28-jarige leeftijd is Salinero, het beroemde paard van Anky van Grunsven, overleden. Met de ruin won de Brabantse dressuuramazone olympisch goud in Athene (2004) en Peking (2008). ‘Mijn hart is gebroken’, schrijft Van Grunsven dinsdagavond op Instagram.

7 december