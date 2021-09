Topgolfer Oosthuizen valt weg voor Dutch Open, Sabbatini komt

De Zuid-Afrikaanse topgolfer Louis Oosthuizen heeft zich afgemeld voor het Dutch Open volgende week op Bernardus Golf in Cromvoirt. De nummer 8 op de wereldranglijst is geblesseerd.

De organisatie van het Nederlandse toernooi uit de Europese Tour heeft de Noord-Ier Graeme McDowell als vervanger aangetrokken. McDowell won in zijn carrière tien toernooien op de Europese Tour en één major; in 2010 de US Open. Hij speelde vier keer mee in de Ryder Cup.

Een andere opvallende deelnemer is de geboren Zuid-Afrikaan Rory Sabbatini, die nu voor Slowakije uitkomt. De winnaar van het olympisch zilver op de Spelen van Tokio kreeg van de organisatie een wildcard.

De Nederlandse blikvanger is Joost Luiten. Hij is tweevoudig winnaar van het toernooi, dat het voor het eerst in jaren zonder titelsponsor KLM moet doen. De profs Darius van Driel, Lars van Meijel, Wil Besseling en Daan Huizing zijn ook uitgenodigd, evenals Nederlands kampioen Ralph Miller.

Johannes Veerman doet ook mee in de 101e editie van het Dutch Open. De Amerikaan met Nederlandse roots boekte in augustus in de Tsjechische Masters zijn eerste toernooiwinst op de Europese Tour.

Het Dutch Open kan vanwege de coronaregels niet de totale capaciteit van 15.000 toeschouwers per dag ontvangen op golfbaan Bernardus. De organisatie heeft het aantal teruggebracht naar maximaal 6500 per dag. Alleen bezoekers die kunnen aantonen dat zij volledig zijn gevaccineerd, negatief op corona zijn getest of recent van corona zijn hersteld, mogen naar binnen.

“Wij zijn ervan overtuigd dat wij met een aantal aanpassingen een succesvol en veilig Dutch Open kunnen organiseren,” aldus toernooidirecteur Daan Slooter. “Bij alles wat wij doen, staan gezondheid en het plezier van bezoekers en spelers voorop.”