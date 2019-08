Topgolfer Thorbjørn Olesen beschuldigd van aanranding

Britse media hadden al gemeld dat de 29-jarige topgolfer, goed voor vijf zeges op de Europese Tour, was aangehouden voor verhoor.



De politie in Londen, die vorige week de identiteit van de man nog verzweeg, heeft nu bekendgemaakt dat Olesen op 21 augustus voor de rechter moet verschijnen. Zijn advocaat verklaarde dat de golfer volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek maar ging niet inhoudelijk in op de aanklacht.