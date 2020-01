Topper tussen Giri en wereldkampioen Carlsen in Wijk aan Zee eindigt in remise

Column ‘Natbollen’, knorde Borussia­opa Jan van Leeuwen zodra het over Willem II ging

11:39 Niet elke voetballiefhebber in Tilburg is automatisch supporter van Willem II. ‘Natbollen’, knorde Jan van Leeuwen zodra het over Willem II ging. Zondagnacht nam hij dat ene vleugje verbittering mee in een eeuwige slaap.