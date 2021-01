Topsport hoopt op voorrang bij vaccineren; oneerlijke situatie dreigt richting Spelen

Door Sander van Mersbergen en Rik Spekenbrink



Het Internationaal Olympisch Comité liet al in oktober weten te willen zorgen voor het ‘verwerven, distribueren en uitvoeren’ van de coronavaccins voor atleten die deze zomer in Tokio deelnemen aan de Olympische Spelen. Maar van een concreet plan kwam het nog niet. Grote ongelijkheid in de internationale sport dreigt, nu enkele landen al bezig zijn om topsporters te vaccineren, terwijl elders het zorgpersoneel en de ouderen nog wachten op een spuit en er voor topsporters vooralsnog geen voorrang is.



Cees-Rein van den Hoogenband, chef-arts van ‘TeamNL’, zei maandagavond bij de NOS dat enkele oostbloklanden voortvarend zijn begonnen met het vaccineren van atleten, met het oog op olympische kwalificatietoernooien die de komende maanden op het programma staan. Dat kan grote gevolgen hebben voor landen die niet zo ver zijn, zoals Nederland. Want bij veel toernooien wordt een gehele ploeg uitgesloten indien twee leden positief testen op corona. ,,Dit is erg vervelend”, zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF. ,,Als zich bij een toernooi een situatie voordoet dat de ene ploeg wel is gevaccineerd en een andere niet, en er zijn indicaties die daarop wijzen, wordt dit heel snel urgent. Ik roep het IOC op om snel met een duidelijk standpunt te komen.”