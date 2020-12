Topsportcompetities mogen vanaf 17 december weer opstarten

Door Rik Spekenbrink



Onder hockeyers, basketballers, volleyballers en andere topsporters groeide de afgelopen tijd de onvrede. Ze konden slechts trainen in kleine groepjes en hadden geen uitzicht op serieuze competitie. Alleen in nationaal verband waren er enkele wedstrijden, de clubs en bondscompetities zaten in de wachtkamer. Maar de lobby van diverse bonden en verenigingen lijkt alsnog te hebben gewerkt. Premier Rutte en minister De Jonge benoemden het vanavond niet nadrukkelijk in de persconferentie, maar uit de kabinetsbrieven blijkt dat de topsporters over een ruime week weer aan de slag mogen. Onder welke voorwaarden, bijvoorbeeld of dat alleen kan met een testprotocol zoals in het betaald voetbal, is nog niet duidelijk.