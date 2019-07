Toptijd voor Heemskerk, geen finale maar wel Spelen voor Puts

Heemskerk zei na haar race voor de camera van de NOS dat ze trots was op zichzelf. ,,Ik vond het al heel bijzonder dat ik in de finale stond. En nu ben ik ook nog een tiende sneller dan in de halve finale. Ik ben heel blij dat ik weer ontspannen heb kunnen zwemmen. Een finale is gewoon heel spannend. Als er teveel spanning in je lijf zit, heeft dat effect op je zwemslagen.” De winnende tijd van Simone Manuel, 52,04, noemde Heemskerk ‘fantastisch’. ,,Als ik daar naar kijk, heb ik nog een lange weg te gaan. Maar ik kijk vooral naar mezelf. Ik zwem hier mijn derde beste tijd ooit.”

Manuel prolongeerde haar wereldtitel op het koninginnenummer. In 2017 was de inmiddels 22-jarige Amerikaanse ook al de beste. Bovendien is ze de regerend olympisch kampioen op de 100 vrij al moet ze deze titel wel delen met de Canadese Penny Oleksiak. WK-zilver was er vrijdag voor Cate Campbell uit Australië in een tijd van 52,43. De Zweedse Sarah Sjöström pakte brons (52,46).

Limiet voor Tokio

,,Ik wist dat het bereiken van de finale moeilijk was, maar de missie was in de top 12 eindigen. Dat is gelukt”, zei Puts bij de NOS kort na zijn race. Hij was opgelucht: ,,Ik had dit jaar nog geen 21'er gezwommen en vier jaar terug miste ik de Spelen van Rio op 3 honderdsten. Ik ben heel blij. Ik zwem hier 17 honderdsten sneller dan mijn beste tijd tot nu toe dit jaar. En ik weet dat er nog heel wat ruimte is voor verbetering.”