Toronto Raptors schrijft historie met eerste Canadese NBA-titel

In de rust hadden de Raptors een voorsprong van drie punten (60-57). Golden State nam halverwege het derde kwart het initiatief over totdat sterspeler Klay Thompson zich blesseerde aan zijn knie. De guard, die het hele seizoen al in topvorm is, stond op dat moment op 30 punten. Hij moest het veld ruimen en de Raptors voelden dat er iets te halen viel. De ploeg uit Toronto knokte zich vervolgens terug, wat een zinderend slot opleverde.



Golden State begon als grote favoriet aan de finale. De ploeg stond de afgelopen vier jaar in de finale en behaalde drie keer de titel. Toronto Raptors stond voor het eerst in de finale van de NBA. De Warriors moesten het echter doen zonder de andere grote man Kevin Durant. De sterspeler maakte in de vijfde wedstrijd zijn rentree na een absentie in negen wedstrijden op rij door een kuitblessure. Hij deed 12 minuten mee, bracht elf punten op zijn naam, maar scheurde zijn achillespees en is voor lange tijd uitgeschakeld.