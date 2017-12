Toussaint mag via achterdeur naar EK-finale 50 meter rugslag

Heemskerk pakt zilver op 200 meter vrij

18:11 Femke Heemskerk heeft zich bij de EK kortebaan in Kopenhagen tevreden moeten stellen met zilver op de 200 meter vrije slag. De dertigjarige zwemster tikte in de finale aan in 1.53,41 en moest de Franse zwemster Charlotte Bonnet voor laten. Die won goud in 1.52,19. Het brons was voor de Russin Veronika Androesenko.