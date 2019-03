Toussaint vrijgesproken van dopinggebruik

Ook de contra-expertise leverde een positief resultaat op bij de 24-jarige zwemster. Toussaint hield na de testen vol onschuldig te zijn.



De KNZB kreeg kort voor de WK kortebaan in China de melding van wereldzwembond FINA over de positieve test. Dezelfde avond zat Toussaint in het vliegtuig naar huis. ,,Het is voor mij volledig onbekend hoe deze stof in mijn lichaam terecht is gekomen,” zei ze in eerste reactie.