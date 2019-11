Toussaint zwemt op 100 meter naar tweede goud bij wereldbeker in Doha

Bossche kickbokser Mohammed Jaraya krijgt kans op revanche in GelreDome

6 november Mohammed Jaraya (23) staat op zaterdag 21 december weer in de ring. De Bossche kickbokser is later toegevoegd aan het programma van GLORY: Collision 2, waar de partij tussen Rico Verhoeven en Badr Hari de absolute kraker is. Jaraya vocht in juni nog in Parijs, waar hij ongelukkig verloor.