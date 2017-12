Tranen, teleurstelling en frustraties bij Yvette Broch

,,Dit was gewoon kut", zei Broch in de microfoon van Ziggo Sport. Ze richtte het vizier al snel weer op zondag, de strijd om het brons. ,,Tegen het einde van de wedstrijd dacht ik alweer aan het volgende duel. We waren zo kansloos. Maar nu moeten we maar brons gaan winnen.''



Ook keepster Tess Wester kon niet geloven dat Nederland er zo hard af ging tegen Noorwegen. ,,Dit had ik totaal niet verwacht. We wisten wel dat Noorwegen goed zou spelen, maar dat het zo hard zou gaan, had ik niet verwacht. Dat is frustrerend. We begonnen gewoon heel slecht. In het begin kon ik nog wat ballen stoppen, maar daarna was het ook over. Ook in de tweede helft bleven we veel ballen missen. Dan kan je niet meer terugkomen. Nu moeten we tegen Zweden of Frankrijk om het brons strijden. Frankrijk is heel goed en Zweden heeft zelfs van Noorwegen gewonnen. Eigenlijk wil ik nog even niet aan die wedstrijd van zondag denken."