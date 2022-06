TT Assen | Aleix Espargaró snel in MotoGP-training, zijn broer Pol start niet, Bo Bendsneyder verrast

De Spaanse MotoGP-coureur Pol Espargaro doet zondag niet mee aan de TT van Assen. De rijder van het fabrieksteam van Honda heeft te veel last van de blessures die hij vorig weekend opliep door een val in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring.

Espargaro probeerde het vrijdag wel op het TT Circuit en reed de vrije trainingen, maar na afloop had hij zoveel pijn aan zijn ribben dat hij nauwelijks kon bewegen. De Spanjaard besloot daarop in samenspraak met zijn team zich terug te trekken en zaterdag niet meer op de motor te stappen voor de trainingen en kwalificaties.

Espargaro speelt geen grote rol in het wereldkampioenschap. Hij staat vijftiende en wist één keer op het podium te eindigen; in de openingsrace in Qatar werd hij derde.

Aleix Espargaró snelste in zonnige MotoGP-training

Pols broer Aleix Espargaró heeft de snelste ronde gereden in de derde vrije training in Assen. De Spaanse wegracer uit het fabrieksteam van Aprilia klokte 1.32,164 op het zonovergoten racecircuit in Drenthe. Vrijdag regende het nog tijdens de trainingen.

De Fransman Fabio Quartararo zette op zijn Yamaha de tweede tijd neer. De regerend wereldkampioen, die vorig jaar de TT won en ook nu weer leidt in het kampioenschap, gaf slechts 42 duizendsten van een seconde toe op Espargaró.

De Spanjaard Maverick Viñales, teamgenoot van Espargaró bij Aprilia, reed de derde tijd. Hij was 57 duizendsten minder snel.

Espargaró staat tweede in de titelstrijd van de koningsklasse. Hij heeft 34 punten minder dan leider Quartararo.

Bendsneyder verrast met derde tijd in training Moto2

Volledig scherm Bo Bendsneyder © ANP

Bo Bendsneyder heeft zich in Assen in de derde vrije training van de Moto2 onderscheiden met de derde tijd. De Rotterdammer noteerde 1.37,226 en was slechts 0,111 seconde langzamer dan de Spanjaard Augusto Fernández, die de snelste was in 1.37,115. Een andere Spanjaard, Albert Arenas, klokte de tweede tijd (1.37,180).

Bendsneyder reed een van zijn beste trainingen van dit seizoen en hij verzekerde zich van een rechtstreekse plek in de tweede kwalificatierace (Q2) later op zaterdag, waarin de startposities worden bepaald voor de race van zondag.

Zonta van den Goorbergh zette de 23e tijd neer. Hij gaf ruim 1,3 seconde toe op Fernández. Het 16-jarige Nederlandse racetalent zal nog moeten uitkomen in de eerste kwalificatiesessie (Q1). De beste vier van die sessie mogen ook meedoen aan Q2.