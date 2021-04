Turnbond laat omstreden Vincent Wevers buiten coachstaf Spelen: ‘Heftig besluit’

Technisch directeur Mark Meijer: ,,We zijn nu vijftien weken voor de Spelen. Voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding, maar in de eerste plaats voor de atleten, is duidelijkheid nodig. Door alles wat er speelt in de gymsport en rondom de coaches heerst er onduidelijkheid en onzekerheid. Dit is een kwetsbaarheid in het programma en daarnaast hebben de atleten om duidelijkheid gevraagd. Met dit besluit weet iedereen waar hij of zij aan toe is en dat moet voor rust zorgen. Het is een heftig besluit waarmee we duidelijkheid en rust rond het team willen creëren”, aldus Meijer.”