Turner Van Assche zet punt achter carrière

De afgelopen twee jaar kampte Van Assche met diverse blessures. ,,Het is tijd dat ik aan mijn lichaam ga denken, ik wil mezelf niet kapot turnen.”



Van Assche maakte in 2005 zijn WK-debuut in Melbourne en turnde daarna de WK's van 2006, 2007, 2009, 2011 en 2014. Hij kwam daarnaast ook in actie tijdens zeven EK's. Ook maakte hij deel uit van de ploeg die tijdens het Test Event van 2016 een teamticket voor de Olympische Spelen veroverde. ,,Ik heb heel veel mooie wedstrijden mee mogen maken, maar het Test Event was een van de mooiste.”



In 2009 greep Van Assche zijn eerste Nederlandse titel in de meerkamp. ,,Die titel zal ik nooit meer vergeten. Ook heb ik aan ringen diverse wereldbekerfinales mogen turnen.''

Van Assche blijft als trainer nauw betrokken bij het turnen. ,,Ik heb verschillende diploma's en geef eigenlijk al jaren les. Van jongs af aan heb ik al gezegd dat dit mijn toekomst is.''