Turners achtste in door China gewonnen landenfinale

Het toernooi was voor de Oranje-ploeg eigenlijk na de kwalificaties al geslaagd want het was de eerste keer dat Nederland tot de beste acht landen van de wereld behoorde. De wereldtitel ging naar China dat Rusland net achter zich hield. Het brons was voor titelverdediger en olympisch kampioen Japan.

Nederland turnde niet foutloos. Bij een format met drie turners per toestel en geen schrapresultaat is dat fataal. Rijken op vloer en Deurloo op paard/voltige lieten punten liggen. Het verschil met nummer zeven Brazilië was meer dan drie punten.