Turners missen finale bij wereldbeker in Bakoe

Video Begrip, maar vooral teleurstel­ling bij Trappers: ‘Uren en uren in die bus...’

9:18 Geen sport waar op dit moment zo drastisch wordt ingegrepen vanwege het coronavirus als bij het ijshockey. De competities in de hoogste drie divisies in Duitsland zijn per direct beëindigd, net voor aanvang van de play-offs. Ook de Oberliga dus waar Tilburg Trappers in uitkomt.