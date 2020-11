Turnslachtoffers in videoboodschap: 'Wat wij hebben meegemaakt, mag nooit meer gebeuren’

,,Jarenlang zijn wij als kind mishandeld door onze turntrainers. We werden uitgescholden, geduwd, bespuugd, soms geslagen of geschopt. (...) We waren niet alleen zelf slachtoffer van kindermishandeling, we waren er ook elke dag getuige van. We voelden ons alleen en onveilig. De organisaties die verantwoordelijk voor ons waren wisten ervan, maar keken de andere kant op. We werden niet beschermd. Zelfs na jaren moeten we nog dealen met de schade die als we jonge sporters hebben opgelopen.”