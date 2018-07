Turnster Thorsdottir mist EK door handblessure

Dressuur­rui­ter Gal leidt bij titel­strijd, Wit­te-Vrees uit Schijndel derde

17:35 Dressuurruiter Edward Gal heeft na het eerste onderdeel de leiding bij de strijd om de nationale titel in Ermelo. Met Glock's Zonik kwam hij in de Grand Prix in de stromende regen tot een score van 79.435. Zondag volgt het slotonderdeel, de kür.