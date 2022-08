Turnsters beleven nieuwe start vol plezier in München: 'De sfeer was echt heel goed’

Vera van Pol heeft geen spijt van uitspraken over Sanne en Lieke Wevers: ‘Ik heb het wél zo ervaren’

Turnster Vera van Pol heeft geen spijt van de uitspraken die ze eind vorig jaar heeft gedaan in een interview met De Limburger. Van Pol vertelde tegen de krant onder meer over de bekoelde relatie met de zussen Sanne en Lieke Wevers, als gevolg van de turncrisis die ontstond na onthullingen van (oud-)turnsters over grensoverschrijdend gedrag door coaches.

