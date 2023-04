Turnsters pakken brons bij landenwedstrijd op EK

UFC 287 Adesanya wint titel terug met angstaanja­gen­de knockout, Masvidal kondigt afscheid aan na nederlaag

Israel Adesanya heeft zijn revanche te pakken. De MMA-vechter uit Nieuw-Zeeland won tijdens UFC 287 via een ijzingwekkende knockout van Alex Pereira en pakte daarmee zijn titel in de middengewichtsklasse terug. Bij de rematch in Miami, Florida rekende Adesanya af met zijn Braziliaanse rivaal, van wie hij eerder al drie keer verloor.