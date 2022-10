Turnsters voorlopig zesde op WK in Liverpool, finalekansen Naomi Visser en Sanna Veerman

De Nederlandse turnsters staan na zeven van in totaal tien subdivisies op de zesde plek in het landenklassement bij de WK turnen in Liverpool. Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Tisha Volleman, Sanna Veerman en Eve de Ruiter kwamen tot een totaal van 159,396 punten. De beste acht landen gaan door naar de landenfinale.

Visser was met 54,165 punten de beste meerkampster aan de zijde van Nederland. Met die score heeft ze bovendien riant uitzicht op een plek in de meerkampfinale. Ook Volleman heeft in de meerkamp (52,333) uitzicht op de finale. Visser mag daarnaast op brug (14,400) en vloer (13,666) nog hopen op een finaleplek. Hetzelfde geldt voor Veerman aan brug (14,533).

Nederland kende in Liverpool een sterke start aan brug, met uitschieters van Visser en Veerman, die op dat toestel voorlopig op plek vijf en zes staan. Op zowel balk als vloer incasseerde de ploeg vallen van zowel Thorsdottir als De Ruiter. De ploeg van bondscoach Jeroen Jacobs eindigde de gang rond de vier toestellen sterk op sprong.

Volledig scherm Eythora Thorsdottir. © AFP

Het klassement in de landenwedstrijd wordt voorlopig aangevoerd door titelverdediger Amerika. Die ploeg turnde in de allereerste subdivisie 167,263 punten bij elkaar, vijf punten boven Japan (162,064). De Amerikaanse Shilese Jones staat met 55,766 punten eerste in de meerkamp.

De Oranje-turnsters weten pas rond middernacht, nadat alle deelneemsters aan de beurt zijn geweest, wat hun prestaties waard zijn. Er volgen nog drie subdivisies, met onder meer Europees kampioen Italië in actie. Groot-Brittannië, dat tijdens de Olympische Spelen in Tokio brons won in de landenwedstrijd, turnt in de tiende en laatste subdivisie.

Reactie bondscoach Jacobs

,,Ik heb een spetterend begin gezien, wat echt indrukwekkend was”, zei bondscoach Jacobs over de start aan brug. ,,Daarna heeft de euforie misschien een beetje de overhand gehad”, verklaarde hij de fouten op brug en balk. ,,Er komen nog een aantal sterke landen aan, waardoor een teamfinale lastig lijkt. Maar voor de toekomst biedt deze score zeker perspectief om weer met de top 8 mee te draaien.”

In Liverpool plaatsen de beste acht teams zich voor de landenfinale. De beste 24 turnsters in de meerkamp stromen door naar de meerkampfinale. Voor de toestelfinales komen de beste acht in aanmerking. Voor alle finales geldt dat maximaal twee turnsters per land in actie mogen komen. De Nederlandse mannen zijn maandag aan de beurt.

Als het om haar finalekansen bij de WK turnen gaat, is Naomi Visser nog voorzichtig. ,,Ik denk dat de meerkamp vrij zeker is, maar voor brug en vloer wordt het echt spannend”, zei ze. ,,Er komen nog een aantal echt goede landen aan. Ik ben in ieder geval superblij met hoe het gegaan is. We gaan zien wat het oplevert.”