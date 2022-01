Twee matchpoints, maar het kwartje valt de verkeerde kant op voor Indy de Vroome in Australië

Nadat ze de eerste twee kwalificatierondes in Melbourne ternauwernood had overleefd door in slopende driesetters te winnen, ging het nu mis in drie sets tegen de Zwitserse Stefanie Vögele. Met pijnstillers en tape vanwege liesklachten was de 25-jarige De Vroome aan het beslissingsduel begonnen. De eerste set ging met 3-6 naar de Zwitserse, maar in de tweede set sloeg de Nederlandse terug: 6-4.