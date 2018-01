Twee Nederlandse koppels in halve finale Den Haag

Hirscher boekt zesde wereldbekerzege van het seizoen

6 januari De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher heeft weer een wereldbekerzege kunnen vieren. De 28-jarige Hirscher schreef in Adelboden de reuzenslalom op zijn naam, ondanks een foutje aan het einde van de tweede run. De Oostenrijker verloor op het steilste deel van de piste de controle en gleed even weg, maar hij wist op de been te blijven.