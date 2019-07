Tweede wereldtitel voor omstreden Chinees Sun

WK zwemmen Toussaint grijpt naast finale én olympisch ticket op 100 met rugslag

15:10 Kira Toussaint is er bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter rugslag. De Nederlandse recordhoudster eindigde in haar halve finale als zevende in een tegenvallende tijd van 1.00,13. Overall betekende het de dertiende plaats.