Tweede WK-goud voor Dalalojan

Te dure Usain Bolt vertrekt per direct bij Australi­sche club

7:57 Olympisch sprintkampioen Usain Bolt is per direct vertrokken bij de Australische voetbalclub Central Coast Mariners. De club is er niet in geslaagd om het geld bijeen te krijgen om te voldoen aan de salariseisen van de snelle Jamaicaan.