‘Tyson en Holyfield op 11 juli tegen elkaar de ring in’

De twee vroegere boksrivalen Mike Tyson (53) en Evander Holyfield (57) gaan het opnieuw in de ring tegen elkaar opnemen. Tenminste, dat bericht circuleert op sociale media. Er gaan zelfs foto’s rond van een affiche waarop de twee Amerikaanse ex-wereldkampioenen in het zwaargewicht staan afgebeeld, met als datum 11 juli en Diriyah in Saoedi-Arabië als plaats van handeling.

Beide boksers zijn sinds kort weer volop in training en speculeerden al over een terugkeer in de ring voor het goede doel.

Tyson geldt als een van de beste boksers ooit. Hij had de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF in bezit en wist ze ook nog te prolongeren. Hij zat jarenlang in de gevangenis vanwege verkrachting, was verslaafd aan drank en drugs en woog op zeker moment liefst 172 kilo. Inmiddels is hij weer serieus in training en topfit, zegt hij.,,I'm back’’, liet Tyson onder meer weten, terwijl het ene na het andere filmpje opduikt van de voormalig drievoudig wereldkampioen die een Spartaans trainingsregime ondergaat.

Holyfield, vier keer wereldkampioen bij de zwaargewichten, kondigde anderhalve week geleden op Twitter zijn rentree in de boksring al aan. Hij liet weten van plan te zijn om een aantal demonstratiepartijen af te werken voor een goed doel in de huidige coronacrisis. Daarbij zinspeelde hij ook al op een ontmoeting met Tyson. ,,Als we samen iets kunnen regelen voor het goede doel, dat is dat een win-win situatie’’, zei Holyfield.

‘The Champ’ heeft met Tyson nog een oude rekening te vereffenen. Tijdens hun tweede en laatste wereldtitelgevecht in juni 1997 beet ‘Iron Mike’ een stukje uit het oor van Holyfield. Tyson werd gediskwalificeerd en verloor enige tijd zijn bokslicentie.