Uit handbalpensioen teruggekeerde Broch in voorselectie Oranje voor Spelen

Broch (30) besloot in 2018 om haar handbalcarrière abrupt af te breken. De international van Oranje was naar eigen zeggen fysiek en mentaal opgebrand. Eind vorig jaar pakte ze het handballen toch weer op bij Metz, de Franse club waar ze vier jaar had gespeeld en waar Mayonnade de trainer is. De Fransman vroeg Broch begin dit jaar of ze zich ook weer beschikbaar wilde stellen voor de nationale ploeg. In april maakte de cirkelspeelster haar rentree in Oranje.