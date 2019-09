Val kost Van der Mark de zege in Magny-Cours

Van der Mark verloor in een bocht de controle over zijn machine. Hij stond toen onder grote druk van Jonathan Rea, de Noord-Ier die van poleposition was vertrokken. Van der Mark had zich als tweede gekwalificeerd. Hij leek op weg naar zijn tweede overwinning van dit seizoen, na winst in juni in Spanje, tot hij onderuit ging.



Rea kreeg daardoor de leiding in handen, maar de wereldkampioen van de afgelopen vier jaar werd in de laatste ronde nog gepasseerd door de Turk Toprak Razgatlioglu. De Kawasaki-coureur was vanaf de zestiende startplaats naar voren gereden en vierde zijn eerste overwinning in het WK Superbike.



Rea heeft in het WK-klassement nu precies 100 punten voorsprong op de Spanjaard Alvaro Bautista, die op Magny-Cours als vijfde over de streep kwam. Van der Mark moest in het klassement de vierde plek afstaan aan Razgatlioglu. Zondag is nog een race op het Franse circuit. Rea kan zich dan al verzekeren van zijn vijfde wereldtitel.