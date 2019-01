Val levert Dakar-deelnemer Marcel Snijders kapotte kruisbanden op

‘Thuisspe­ler’ Van Erp in halve finale NK driebanden; steun van luidruchti­ge fans

0:09 Hij woont weliswaar in Heeswijk en het NK driebanden wordt in Berlicum gehouden, maar Jean van Erp speelt wel degelijk thuiswedstrijden tijdens het toernooi . Aangemoedigd door een flinke groep aanhangers is hij inmiddels doorgedrongen tot de halve finale.