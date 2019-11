Valse start WK: Nederlandse handbalsters onderuit tegen Slovenië

Estavana Polman blikte al vooruit op haar tegenstanders op het wereldkampioenschap in Japan: ,,We weten dat Slovenië moeilijk is, maar die moeten we winnen. Dan heb je de wedstrijd tegen Angola, ja, die zijn een beetje lomp. Kan lastig worden, maar uiteindelijk win je die. Tenminste dat moet. Dan Cuba. Nou... ik heb er nog nooit van gehoord, die moet je dus gewoon winnen. En daarna komen Servië en Noorwegen. Dat zijn gewoon twee hartstikke goede ploegen.”

Eerst maar eens Slovenië. Een lastige pot die volgens Polman gewonnen móest worden. Lastig was het inderdaad voor Oranje. Bondscoach Mayonnade zag hoe de opponenten uit Slovenië goed begonnen en al meteen een gaatje sloegen middels een 0-3 voorsprong. Die voorsprong bleef gedurende de eerste helft ook steeds redelijk intact: 0-3, 3-7, 6-10, 9-13. Pas vlak voor rust wist Nederland het gat verkleinen. Dat was overigens ook te danken aan keepster Tess Wester, die met puike reddingen de Sloveense formatie van scoren af wist te houden. Toen het rustsignaal klonk had Oranje het gat verkleind tot één goal: 14-15.

In de tweede helft ging Nederland, goed voor brons op het WK 2017 en goed voor zilver op het WK 2015, op jacht naar de eerste voorsprong van de wedstrijd. Die kwam er uiteindelijk ook. Oranje wist zich op te richten en na iets minder dan veertig minuten werden de Sloveense vrouwen, waar Ana Gros als sterspeelster geldt, voor het eerst op een achterstand gezet: 19-18. Het was vervolgens zaak voor Oranje om door te zetten, maar nadat de Nederlandse voorsprong een feit was, was het juist weer Slovenië dat aanvallend een tandje bijschakelde. Na een stand van 20-20 scoorden de Sloveense vrouwen drie keer achter elkaar en dat noopte Mayonnade tot een time-out.



Toen Slovenië na die time-out tijdelijk met één speelster minder stond na een overtreding op Polman probeerde Oranje dat numerieke overtal uit te buiten, maar ook met een speelster minder lukte het Slovenië alsnog om te scoren. Het lukte Nederland maar niet om op voorsprong te komen en met nog zeven minuten op de klok (25-27 achterstand) probeerde Mayonnade middels een laatste time-out zijn speelsters op te peppen voor een slotoffensief. Die kwam er niet. Slovenië, waar Tjasa Stanko de uitblinkster van de wedstrijd was met twaalf doelpunten, liep zelfs nog uit naar 26-32 en daarmee is de eerste domper voor Oranje een feit.

Maandag speelt Oranje tegen Angola, daarna volgen dinsdag, donderdag en vrijdag de groepswedstrijden tegen respectievelijk Cuba, Servië en Noorwegen. Mocht de ploeg van Mayonnade bij de eerste drie in de poule eindigen dan wachten op 8, 9 en 11 december wedstrijden in de tweede ronde.

