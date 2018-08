Van Commenée nieuwe hoofdcoach Atletiekunie

De geboren Amsterdammer fungeerde bij de Olympische Spelen van Peking 2008 als chef de mission van de Nederlandse ploeg. Daarna ging hij opnieuw als technisch directeur en hoofdcoach bij de Britse atletiekbond aan de slag, een functie die hij eerder tussen 2000 en 2004 vervulde.



De laatste jaren was hij als prestatiemanager bij sportkoepel NOC*NSF actief. Momenteel is Van Commenée vice-voorzitter van de coachescommissie van de internationale atletiekfederatie (IAAF).



Van Commenée was in de periode 1991-2000 al werkzaam als bondscoach meerkamp bij de Atletiekunie.